Il futuro è da scrivere. Non per il Benevento, che ha praticamente la certezza di giocare in Serie A nella prossima stagione, ma per qualche giallorosso sì, la strada del domani è tutta da disegnare. Le dieci giornate che mancano alla fine della regular season serviranno alla Strega per archiviare il più in fretta possibile la pratica promozione, ma potranno anche essere sfruttate da qualcuno per conquistarsi una conferma che, ad oggi, non è affatto scontata.

