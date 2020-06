Il conto alla rovescia è ormai partito e la Serie A, per il Benevento, è sempre più vicina. Otto punti nel mirino ma anche la possibilità di riuscire a certificare la promozione matematica in centottanta minuti, tra Cremona ed Empoli, in caso di risultati favorevoli in arrivo dalle inseguitrici. Gli appassionati attendono con ansia la data del ritorno nella massima serie e, intanto, sono gli stessi tifosi ad interrogarsi sul tema dei festeggiamenti che, al momento, continua a dividere l’opinione pubblica. La Curva Sud Benevento a questo proposito è stata chiara: no a feste in piazza o caroselli per rispetto di chi non ce l’ha fatta, lanciando un invito per provare a colorare i balconi sanniti di giallorosso.

