I play off e l’algoritmo come piani alternativi. Qualora il campionato dovesse essere nuovamente sospeso per gli sviluppi legati alla situazione epidemiologica nel Paese, la Figc ha deciso di verificare la possibilità di riavviare i tornei e concluderli entro il 20 agosto 2020 secondo il calendario ordinario o secondo un format diverso – vale a dire play off e play out – le cui modalità verranno definite dallo stesso Consiglio federale. Da stabilire, dunque, la formula degli spareggi finali e soprattutto chi ne prenderà parte. Cosa che tiene col fiato sospeso anche il Benevento che, in realtà, in nessun caso dovrebbe partecipare. L’orientamento della Federazione è chiaro.

