Un nuovo 8 giugno per il Benevento. Proprio nel giorno del terzo anniversario della prima storica promozione in massima serie, il club giallorosso rimette le mani su quel traguardo che qualcuno ha provato a scippargli: la Serie A. Nessuno, nemmeno le manovre di chi ha tentato in tutti i modi di far prevalere gli interessi di bottega su quelli collettivi, potrà negare alla Strega ciò che ha ampiamente dimostrato di meritare sul campo: il diritto a salire di categoria. Venti punti di vantaggio sul secondo posto, ventidue sulla zona play off; ventuno vittorie conquistate in 28 giornate, una sola sconfitta e ben 69 punti raccolti sugli 84 disponibili: numeri di uno strapotere evidente, di un cammino inarrestabile che non può che concludersi con l’accesso nell’Olimpo del calcio. Ed è così che si concluderà.

