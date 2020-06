“Nessuna smobilitazione, nessun disimpegno: solo programmazione e progettualità”. In sintesi, è questo il pensiero dello Sporting Pietrelcina che per bocca del suo massimo esponente Mario Maioli, commenta la separazione con quattro atleti (Manco, Rossi, D’Amita e Vetrone). Il presidente anzi conferma: “A dir la verità ci hanno solo anticipato considerando che già da tempo, avendo in mente cosa fare per il futuro e come muoverci, avevamo deciso, al pari del ds e del tecnico, di non confermare alcuni calciatori e tra questi rientravano anche i quattro menzionati”.

