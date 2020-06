De Luca allenta il rigore, torna la movida: locali aperti fino alle 2 di notte

Da ieri e fino al 31 luglio è consentita la ripresa delle attività di guida turistica e rifugi montani; riapertura aree gioco per bambini e ludoteche compresi campi estivi e oratori. Ed ancora cinema all’aperto, drive in e spettacoli all’aperto. Consentita l’attivazione delle piscine condominiali. Orario chiusura degli esercizi commerciali fissato per il fine settimana da venerdì a domenica per le due post meridiem, anche se resta il divieto d’asporto dopo le 22.

