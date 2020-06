Sono 5 su 78 i Comuni in cui ci sono dei residenti infetti. Uno nel capoluogo, 3 a Pietrelcina, 1 a Castelfranco in Miscano, 1 a San Lorenzo Maggiore e 1 a Guardia Sanframondi. Gli altri 73 Comuni sono tutti Covid Free. «Sul nostro territorio in collaborazione con i Comuni è stato fatto un grande lavoro con 6mila tamponi effettuati e processati in collaborazione con lo Zooprofilattico di Pozzuoli. Adesso parte la 3° fase con un piano regionale di sorveglianza e di screening che noi abbiamo già anticipato nel Sannio e che proseguiremo», così il dg dell’Asl Volpe.

