7,2 milioni di euro per risolvere le criticità in centro e ma intervenire anche nella zona est del paese. E’ il finanziamento annunciato dal vicesindaco Giuseppe Ricci, centrato dal Comune per la riqualificazione dell’impianto fognario. San Giorgio del Sannio – finito nell’elenco dei 17 centri della provincia che beneficeranno dei fondi per intervenire sulle reti – riuscirà in questo modo ad adeguare un impianto vetusto a una conformazione del territorio che negli ultimi lustri ha visto espandersi ed ‘esplodere’ diverse zone da un punto di vista urbanistico.

