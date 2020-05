Due blocchi sono definiti. Valentino, da una parte. ‘Insieme si cambia’, in una misura estremamente probabile, dall’altra. Sono questi i due sfidanti “sicuri” in vista della elezione del prossimo autunno. Uno scenario, una prospettiva che apparivano lontanissimi nell’immaginario di appena dodici mesi addietro allorquando Giovannina Piccoli, dopo un quinquennio in Giunta, aveva appena guadagnato la fascia tricolore. Non c’è molto tempo per indugiare, i giochi di posizionamento sono già iniziati.

