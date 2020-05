Marcellino Aversano uscirà da Patto civico. Non un divorzio indolore quello con gli ex compagni Scarinzi e Vincenzo Sguera, il primo infatti si dice deluso dall’atteggiamento dell’ormai ex compagno di gruppo “che mi ha avvisato pochi minuti prima di emettere un comunicato. Mi lasciano perplesse anche le motivazioni – spiega ancora Scarinzi – perchè in passato in tornate locali, Aversano non si è certo sentito così legato al centrodestra come nel caso delle provinciali con Di Maria. Vedremo come si comporterà in Consiglio – conclude Scarinzi – visto che lo ricordo negli ultimi tempi come il più assolutamente critico con Mastella, tanto da avere bloccato il numero del sindaco sul cellulare e a sollecitarci spesso a posizioni pubbliche dure contro l’amministrazione. Sono sorpreso, sebbene fino a un certo punto…”.

