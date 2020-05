Resta a quota 207 (dopo due casi tra giovedì e venerdì) la soglia del contagio nel beneventano, così come restano due i pazienti ancora nell’area Covid-19 del nosocomio ‘San Pio’ di Benevento. Rallenta dunque la curva contagio. Ventuno i positivi che sono in lotta per la guarigione di cui diciotto in terapia domiciliare; due nell’area Covid-19 del ‘San Pio’; ed uno (un anziato di Castelfranco in Miscano) al ‘Fatebenefratelli’.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia