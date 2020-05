I carabinieri della compagnia di Montesarchio ed in particolare i militari della stazione di Dugenta – a seguito di un’attività info-investigativa scaturita successivamente a un sinistro stradale avvenuto lo scorso 2 febbraio – hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Benevento, quattro persone resesi responsabili del reato di organizzazione e partecipazione a competizione in velocità non autorizzata con veicoli a motore.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia