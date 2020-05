Licenziati dal settore tecnico viabilità e approvati con delibera del presidente Antonio Di Maria dodici progetti per interventi sulla rete stradale della Provincia di Benevento per un investimento complessivo pari a dodici milioni di euro. Si tratta di interventi giudicati come assolutamente necessari ma la cui realizzazione è chiaramente subordinata al reperimento di fondi, dunque non esecutivi.

