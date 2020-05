Nuovo caso di positività al Covid-19 a Castelfranco in Miscano, si tratta di un uomo che si trovava ricoverato presso il ‘Fatebenefratelli’. L’uomo è un signore anziano che usciva poco di casa e che non sembra aver avuto contatti a rischio. Per l’accertamento dell’infezione, è stata decisiva la tempestività degli operatori sanitari in quanto l’uomo, che accusava leggeri problemi respiratori, è stato subito sottoposto a un test sierologico risultato poi positivo.

