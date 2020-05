Tutti insieme appassionatamente. Il Benevento ha deciso di accelerare i tempi e, dopo che è arrivato il via libera definitivo alla ripresa dei campionati, ha formalmente ripreso la preparazione collettiva. Avrebbe potuto farlo già da lunedì scorso, ma il club di via Santa Colomba ha deciso di rispettare le linee guida diramate dalla Lega di Serie B che ha raccomandato alle società di non riprendere il lavoro di gruppo prima del 28 maggio, giorno del decisivo confronto con il Governo. Superati i labirinti della burocrazia e dopo tre giorni di sedute individuali necessarie per riattivare i muscoli, capitan Maggio e compagni hanno ripreso a lavorare tutti insieme, eccezion fatta ovviamente per Sanogo e Antei che dovranno continuare a seguire un programma differenziato ancora per un po’ di tempo.

