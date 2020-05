Riallacciare le cinture. Il calcio riparte e, con esso, anche la Serie B. Nuova iniezione di sogni per il Benevento che ha visto, nelle ultime settimane, il traguardo della massima serie avvicinarsi in diversi modi, aspettando sempre di poter festeggiare sul verde la missione compiuta. Una speranza che nella serata di giovedì si è finalmente trasformata in realtà: dal 20 giugno si torna in campo.

