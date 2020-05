Giornata in Questura, quella odierna, per l’ex sindaco Giovannina Piccoli. Come da indiscrezioni che giungono alla nostra attenzione, infatti, la legale saticulana avrebbe ricevuto avviso di convocazione presso le sedi beneventane. Ciò, a quanto pare, per chiarire il senso di alcune dichiarazioni che la stessa aveva divulgato a mezzo stampa all’indomani della “notte dei coltelli”.

