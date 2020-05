Sono accusati di avere messo a segno diversi raid in casa, con ville e appartamenti svaligiati, tra beneventano e casertano, e in un caso di avere avuto anche un conflitto a fuoco, con i poliziotti che li inseguivano: si tratta di quattro persone di origine albanese, sospettate di avere composto una banda pericolosa, entrata in azione più volte causando non solo danni patrimoniali ma anche situazioni di altissimo rischio. Ieri sono stati oggetto di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura sammaritana.

