Dopo l’aumento consistente del numero delle guarigioni nel beneventano, rilevato domenica scorsa, con 3 persone in più negativizzate, nessuna novità ieri sul fronte dell’andamento epidemico: i guariti sono rimasti 158 e gli attualmente infetti 30 (27 di loro sono in terapia domiciliare, seguiti dai medici dell’Asl Benevento e in particolare dalla squadra Usca, allestita proprio specificatamente per questa incombenza).

