Tra il 14 e il 16 Maggio l’Ospedale ‘Sacro Cuore di Gesù’ – Fatebenefratelli – di Benevento, in collaborazione con la Regione Campania e l’Istituto Zooprofilattico di Portici, ha eseguito la sorveglianza sanitaria di tutto il personale dipendente nei confronti del nuovo Coronavirus. I test per rilevare la presenza del virus “Sars-Cov-2” sono stati estesi anche a tutti i collaboratori che, a vario titolo, entrano e lavorano nel nosocomio cittadino (ditte in service, collaboratori in rapporto libero professionale, addetti alla cucina, manutentori).

