Circello, ok in Giunta al recupero del Borgo Antico

La Giunta Comunale di Circello approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica dal titolo “Vivi la mia storia”per il recupero del Borgo Antico. Il valore delle azioni progettuali è di complessivi € 999.987,78 di cui € 625.145,00 per lavori, € 224.842,78 per somme a disposizione dell’amministrazione e € 150.000,00 per servizi e forniture. Il progetto è stato redatto al fine di partecipare all’avviso pubblico emanato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

