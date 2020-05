Grande la preoccupazione del primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, per i rischi legati al possibile insorgere di focolai di contagio in città. Da qui l’indirizzo politico al settore tecnico di competenza a procedere per la chiusura nel prossimo fine settimana non solo di piazza Risorgimento, dopo gli inconvenienti registrati nel week end scorso, ma anche di altri spazi frequentati dal popolo della notte. L’intenzione è di evitare sia il rischio legato ad assembramenti che i fenomeni di degrado che lo scorso fine settimana sono stati registrati nel centro cittadino.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia