Una nuova fase per Forza Italia. Con Mastella ormai tra le braccia del governatore campano De Luca e pronto a correre con lui alle regionali, il partito azzurro deve riorganizzare il partito soprattutto in città, per non correre il rischio di trovarsi completamente scoperto in vista delle Regionali proprio nel capoluogo di provincia. Fulvio Martusciello è stato scelto con il delicato compito di guidare questa transizione, seppure in tandem con Domenico Mauro e soprattutto in funzione di una riorganizzazione che sottragga il partito all’ipoteca del sindaco di Benevento.

