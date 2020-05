C’è voglia di ripartire in casa Benevento. L’impulso l’ha dato quella riunione del Consiglio Federale di mercoledì che ha cancellato le residue preoccupazioni della Strega. Il calcio proverà a ripartire e a completare la stagione; se la situazione epidemiologica non dovesse consentirlo, allora si farà di tutto per salvaguardare il merito sportivo: quanto stabilito dalla Federazione. Parole che suonano come musica per il club giallorosso che, a un certo punto, ha temuto di veder vanificati gli sforzi di una stagione intera. Non sarà così: nessuno potrà cancellare la splendida cavalcata degli uomini di Inzaghi. Che però sperano di poter tagliare il traguardo sul campo. E un segnale di speranza, in tal senso, arriverà lunedì con la ripresa degli allenamenti, seppur in forma individuale.

