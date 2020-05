Benevento è pronto a ripartire. L’iter per tornare ad allenarsi è stato completato e così i giallorossi, da domani, potranno riprendere con tutta la cautela gli allenamenti individuali: già questa, dopo 78 giorni di stop, è una grande conquista. Certo, ci vorrà tempo per rimettere in corsa i muscoli, ma il fatto di poter rompere il ghiaccio è un segnale da non trascurare. Scalpitano gli uomini di Inzaghi che in settimana si sono sottoposti a una visita medica approfondita per ottenere una nuova idoneità e alle analisi del sangue con esame sierologico. L’esito è stato quello atteso: tutti negativi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia