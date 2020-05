Ripresa, la ricetta di Fucci: “Allenamenti specifici per evitare infortuni”

Prove di ripartenza. Il Benevento di Inzaghi studia per rimettersi in moto, fissando lo sguardo sul prossimo 25 maggio, indicato come data del primo assaggio di campo, aspettando la ripresa della stagione. Un lento ritorno alla normalità ma anche una situazione anomala con la quale confrontarsi e che nasconde, con essa, ansie e rischi dettati anche dal pericolo infortuni. Il professor Armando Fucci, storico preparatore atletico del Benevento e con un passato anche alla Juventus e in Cina, al fianco di Cannavaro, ha espresso il suo punto di vista in merito alla ripresa di allenamenti e campionati, necessari per riequilibrare la routine dello sport e della vita quotidiana.

