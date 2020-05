Il primo cittadino Pasquale Carofano rende pubblico un resoconto degli interventi fino ad ora compiuti dall’ente comune in favore delle famiglie telesine. Azioni messi in atto in questo lungo periodo di emergenza sanitaria al fine di permettere alle persone in difficoltà l’acquisto di generi alimentari anche con l’assegnazione di buoni spesa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia