Reca la data dell’11 maggio la delibera numero 59 approvata dalla Giunta per sbloccare la questione villa. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana: lo spazio verde in via Moro sarà finalmente aperto al pubblico a giugno dopo una lunghissima gestazione partita durante la precedente consiliatura. Con la delibera – resa pubblica ieri – sindaco e assessori approvano un progetto di fattibilità tecnico-economica dall’importo di 11.953 euro che prevede l’esecuzione delle opere di sistemazione necessarie per assicurare la fruizione della nuova villa.

