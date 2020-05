In campo senza sosta, per bruciare le tappe e tornare a sorridere. Il peggio per Luca Antei è ormai già alle spalle ed il meglio, si sa, deve ancora venire. L’incubo dell’ultimo grave infortunio per il difensore del Benevento è finalmente lontano ed oggi il classe ’92 è più motivato che mai a riscattarsi e a riprendersi, sul campo, quella dose di applausi che il destino ha scelto di strappargli nel corso della sua lunga e tormentata carriera.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia