La Bundesliga è ripartita e il calcio italiano prova a fare altrettanto. E’ la speranza di Luca Caldirola che già lunedì, in un’intervista rilasciata a Sky Sport, aveva invitato tutti a raccogliere l’esempio del calcio tedesco. Ieri, il centrale giallorosso ha ribadito il concetto nel corso di un intervento a Radio Punto Nuovo: «La Germania si è attrezzata in fretta nella gestione dell’emergenza sanitaria, mentre noi abbiamo fatto fatica e questo ha portato rallentamenti anche per il mondo del calcio. Lì, chi di dovere, si è preso la responsabilità, in Italia invece nessuno lo fa».

