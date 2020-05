Per la Serie A arriva la schiarita: la B spera di accodarsi. Oggi dalla Figc una nuova spinta alla ripresa

La speranza che, anche per il calcio, il ritorno alla normalità non sia poi così lontano diventa più concreta. Dopo giorni di gran confusione, di schermaglie e di fuoco incrociato, si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel per la possibile ripresa dei campionati. Ieri, infatti, il comitato tecnico scientifico ha validato il nuovo protocollo e autorizzato la ripresa degli allenamenti collettivi, mentre il ministro dello Sport, Spadafora, ha fissato nel 28 maggio la data per stabilire se si potrà tornare anche al calcio giocato. E’ evidente che le decisioni, al momento, interessano esclusivamente la Serie A, ma è altrettanto evidente che la Serie B spera di potersi accodare.

