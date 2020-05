Polemico nei confronti dell’esecutivo il governatore Vincenzo De Luca nella sua conferenza stampa di ieri: “Solo oggi (ieri per chi legge ndr) pare che verranno date dal governo le linee guida per le attività economiche di vario tipo – ha spiegato De Luca – fino a oggi abbiamo avuto solo le linee guida dell’Inail che sono incompatibili con alcune attività economiche. Quindi la Regione prenderà misure diverse in modo particolare per quanto riguarda la ristorazione e le attività balneari”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia