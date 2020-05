Una stagione difficile, ma anche la più bella della sua carriera da calciatore. “Non ricordo qual è stata l’ultima volta in cui sono stato così felice come adesso al Benevento, forse quando ho debuttato con il Maribor a diciott’anni”. L’esordio stagionale di Dejan Vokic è arrivato nel momento sbagliato, nella sconfitta rumorosa di Pescara, l’unica in campionato incassata dalla Strega. Poco più di dieci minuti e poi tanta panchina, aspettando il suo momento. “Non ho giocato molto, è vero – ha raccontato al quotidiano sloveno Ekipa – però sto ricevendo tanto sostegno sia dall’allenatore che dal direttore sportivo. Inoltre, anche il presidente mi ha chiamato pochi giorni fa: era dispiaciuto per il mio infortunio e mi ha detto che purtroppo è arrivato nel momento in cui potevo iniziare a giocare con più continuità”.

