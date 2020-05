Un confronto decisivo, un passaggio necessario per capire se e quando potranno riprendere gli allenamenti collettivi. E’ quello che andrà in scena questo pomeriggio quando, dopo giorni di valutazioni, il comitato tecnico-scientifico della Protezione Civile e i vertici della Federazione si incontreranno in video conferenza per definire il protocollo che ogni club professionistico dovrà adottare, per poter dare poi il via libera alla ripresa degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio. Oggi, dunque, si capirà se sarà possibile trovare una sintesi tra le due posizioni e, di conseguenza, muovere i primi passi verso un lento ritorno alla normalità. Il Benevento resta in attesa.

