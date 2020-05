Una visita all’Avicola Mauro? Si può fare. Il deputato Pasquale Maglione non restituisce al mittente l’invito venuto dall’azienda paolisana e si rende disponibile ad incontrare la proprietà e le sedi dell’attività caudina. “Apprendo che l’azienda Avicola Mauro mi ha invitato a recarmi presso di loro per meglio apprezzare il ciclo produttivo e le iniziative intraprese per fronteggiare la pandemia in corso. Accetto volentieri l’invito rivoltomi”.

