Dall’11 aprile 2019, data di start up del servizio, ad oggi non sono state utilizzate 350.000 bottiglie in pet; un risparmio di 228.000 litri d’acqua; non sono stati utilizzati 13.000 chili di petrolio necessari a produrre il pet, non sono stati immessi in atmosfera 68.000 grammi di anidride carbonica.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia