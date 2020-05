C’è grande tristezza e rassegnazione tra i fedeli di Padre Pio, che ovviamente non hanno potuto fare il consueto percorso che ogni anno, il 1 maggio, conduce dalla frazione Pastene di Sant’Angelo a Cupolo a Pietrelcina, un pellegrinaggio nel segno del Santo. Come abbiamo raccontato ieri, l’iniziativa non è stata soppressa ma si è svolta in formato ‘emergenza’ unicamente a Sant’Angelo a Cupolo, con l’immagine di ‘San Pio’ che ha attraversato le strade del borgo senza il tradizionale corteo, ma con i fedeli in attesa alle finestre.

