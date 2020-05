Si è svolto ieri mattina l’incontro di merito con la task force e i rappresentanti delle Camere di Commercio della Campania – presenti Ciro Fiola (Napoli), Andrea Prete (Salerno), Tommaso de Simone (Caserta), Oreste La Stella (Avellino), Antonio Campese (Benevento) – per affrontare la questione della vendita prodotti gastronomici con asporto: il tutto per parametrare l’applicazione dell’ordinanza n. 41 del presidente della Regione, con via libera alla vendita cibo per asporto e nuove disposizioni per attività motorie all’aperto ed altre questioni relativa alla cosiddetta Fase 2.

