Una riunione informale in Figc, utile a capire l’indirizzo, a valutare piani alternativi. La certezza di poter tornare in campo per concludere la stagione non c’è e, di conseguenza, bisogna iniziare a ragionare sulle modalità con cui scrivere i verdetti dei campionati attualmente in corso. Cosa che interessa da vicino il Benevento, che vive con relativa tranquillità l’attesa delle decisioni delle istituzioni. E ieri sono arrivati altri riscontri positivi per il club giallorosso che in ogni caso dovrebbe vedersi riconosciuta la promozione in Serie A.

