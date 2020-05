La speranza di poter riprendere gli allenamenti individuali già dalla settimana prossima non l’hanno abbandonata. Come anticipato su Il Sannio Quotidiano di ieri, sia il Benevento che i suoi calciatori sperano in un ravvedimento da parte del Governo, auspicano un dietrofront rispetto alla decisione di tenere chiusi i centri sportivi almeno fino al 18 maggio. Scelta che la società giallorossa, così come la stragrande maggioranza dei club professionistici, considera poco comprensibile: non si capisce perché allenarsi all’aria aperta o nei parchi pubblici dovrebbe essere considerato più sicuro rispetto a un lavoro individuale svolto nei centri sportivi. Già nei giorni scorsi, su questo fronte, si sono registrate diverse prese di posizione, la più dura delle quali è stata sicuramente quella dell’associazione calciatori.

