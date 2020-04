La politica scende in campo al fianco del Benevento: “Pronti a tutelare il club giallorosso”

Il calcio è appeso a un filo, il campionato resta sospeso tra la speranza di una ripartenza e il rischio sempre più concreto di uno stop definitivo, con tanto di arrivederci alla prossima stagione. L’incertezza però dovrebbe durare ancora per poco, almeno per quanto riguarda l’eventuale ripresa degli allenamenti che al momento è fissata per il 18 maggio (data valida per la Serie A, mentre per la B i tempi potrebbero anche essere più lunghi). In realtà, non è da escludere un ulteriore rinvio, come già accaduto in precedenza. Molto dipenderà dalle decisioni del comitato tecnico-scientifico, chiamato a valutare il protocollo predisposto dalla Federazione, con annesse le integrazioni richieste nei giorni scorsi, e decidere innanzitutto se sia idoneo a garantire la sicurezza di atleti, tecnici, medici, fisioterapisti, dirigenti e di quanti compongono il ‘gruppo squadra’, e in seconda battuta stabilire se sia attuabile da ogni club, visto che più di qualcuno ha manifestato dubbi e perplessità.

