Un gruppo di eroi a caccia di un sogno. Gladiatori in armatura per il più bel traguardo possibile, sfiorato troppe volte in passato e finalmente raggiunto. Il 30 aprile del 2016, il Benevento scriveva una delle sue pagine più belle: la Serie B, fino a quel giorno maledetta, diventava realtà. È iniziata lì la scalata della Strega verso l’Olimpo, trascinata da un gruppo di invincibili. Quattro anni da quelle lacrime di gioia, versate tra il calore dei tifosi in una giornata che nessun protagonista potrà mai dimenticare. “Ho un tatuaggio con la data e l’ora del fischio finale. Sono emozioni che ti restano dentro, nel cuore”, racconta Emanuele Padella a Il Sannio Quotidiano, al quale si unisce anche il suo compagno di reparto e di abbracci, Fabio Lucioni: “Qualcosa di indimenticabile, che ti resta dentro. Siamo riusciti a scrivere una pagina di storia così importante per una città che porto nel cuore e che mi ha adottato”.

