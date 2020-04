Non servono giri di parole per fotografare la realtà. Il Benevento insegue la Serie A e punta tutto sulla promozione, conquistata sul campo e che attende solo di essere certificata. “Se annullano il campionato e ci riportano in B, mi presento in Lega”. Duro, schietto ma soprattutto sincero: Luca Caldirola non usa mezzi termini per raccontare lo stato d’animo di una squadra e dei suoi protagonisti che attendono di conoscere il loro destino. “In campo per gli allenamenti dal 4 maggio? Non ne sappiamo assolutamente nulla”, racconta il difensore.

