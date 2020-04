Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio beneventano, predisposti dal questore Luigi Bonagura, la Squadra Mobile ieri all’alba ha tratto in arresto un trentasettenne (Primo Aniello De Luca) e un quarantaquattrenne (Antonio Amato), perché sorpresi in contrada Santa Clementina, in prossimità dell’imbocco della locale tangenziale Ovest, direzione Benevento, mentre, a bordo di una Lanca Lybra, trasportavano eroina contenuta in trentatré ovuli per il peso complessivo di circa trentaquattro grammi.

