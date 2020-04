Una prima parziale apertura è arrivata da parte del Governo che ha deciso di dare il via libera agli allenamenti, anche se solo in forma individuale. Una buona notizia per il Benevento e per i suoi tesserati che, dopo quasi due mesi di sedute di lavoro nelle palestre improvvisate di casa, potranno tornare ad allenarsi all’aperto. Un primo passo verso un lento ritorno alla normalità, anche se per gli allenamenti collettivi bisognerà attendere almeno fino al 18 maggio.

