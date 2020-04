Una serie di procedure da dover seguire scrupolosamente per poter garantire la sicurezza sanitaria di tutti. La Figc e la commissione medico-scientifica hanno definito i dettagli del protocollo a cui ogni club dovrà attenersi, se e quando arriverà il via libera del Governo alla ripresa degli allenamenti. Prescrizioni stringenti: dai test rapidi ai tamponi, dalla sanificazione delle strutture alla necessità di tenere l’intero gruppo squadra in ritiro per almeno due settimane. Il Benevento, da parte sua, si era mosso da tempo per valutare logistica ed organizzazione della ripartenza, e oggi è già pronto per rispettare quanto indicato dalla Federazione. «Noi siamo pronti ad affrontare questa situazione – ha dichiarato Pasquale Foggia nel corso di Linea Calcio, trasmissione in onda sulle frequenze di Canale 8 – Abbiamo tutti gli strumenti idonei per tutelare la salute dei nostri tesserati, sia per quanto riguarda i controlli da effettuare ogni quattro giorni che per quanto concerne l’organizzazione delle trasferte. Proveremo, dove è possibile, a muoverci con voli charter proprio per ridurre ulteriormente i contatti con altre persone. E’ evidente però che è una soluzione che richiede grandi sacrifici economici e mi rendo conto che non tutte le società hanno la possibilità di osservare disposizioni simili».

