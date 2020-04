Il virus ha fermato il calcio, non lo sprint del Benevento che, nella speranza di poter ritornare presto in campo, non fa trascorrere inutilmente questo periodo di stop forzato. Guarda avanti la Strega e lo fa con gli occhi puntati sulla Serie A. Il pensiero comune è che, indipendentemente da quello che succederà, nessuno potrà negare ai giallorossi la gioia del meritato ritorno in massima serie. Ed è con questa convinzione nella testa che il direttore sportivo Pasquale Foggia sta iniziando a muoversi sul mercato, per pianificare con largo anticipo la prossima campagna acquisti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia