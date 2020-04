Una proposta unitaria, una strategia comune per varare una linea di sacrifici necessario per fronteggiare la crisi dell’intero sistema. Davanti a un’emergenza senza precedenti, si può rispondere solo lanciando un forte segnale di unità di intenti e di condivisione dei problemi. Almeno, questo è ciò che si augura Oreste Vigorito, in vista dell’assemblea di Lega di domani mattina, convocata innanzitutto per confrontarsi sui provvedimenti che verranno adottati per contenere l’impatto economico della crisi, e in seconda battuta per capire cosa fare di questo campionato. Dal confronto con gli altri diciannove rappresentanti dei club cadetti, il presidente del Benevento si augura di uscire con una proposta sottoscritta da tutte le società, in particolare sul taglio salariale dei calciatori.

