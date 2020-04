La cittadina ai piedi di Camposauro si sveste del suo velo di immunità da Covid-19. Registrato ieri il primo contagio. A confermarlo è lo stesso primo cittadino Raffaele Scarinzi. Si tratta di un dipendente, quarantenne, che abita nel centro cittadino e presta servizio presso la Clinica Villa Margherita di Benevento. Ragion per cui, il titolare di Palazzo San Pietro ha confermato l’ordinanza del 27 marzo che fissa il divieto di transito e di permanenza sul territorio comunale , se non in regime di quarantena familiare vigilata , per i lavoratori che prestano o hanno prestato servizio nei giorni e nelle settimane scorse presso la struttura ospedaliera in questione.

