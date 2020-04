Oggi doveva essere il gran giorno, ma per il Benevento la festa è solo rimandata

Poteva essere il grande giorno. Quello della festa, della nuova vita, del lieto fine. Invece bisognerà pazientare ancora, aspettando la fine dell’incubo, la libertà del cessato allarme. Il calendario della Serie B avrebbe messo di fronte, quest’oggi, Benevento e Juve Stabia. Un derby, con gli ospiti di nuovo al Vigorito cinque anni dopo l’ultima volta, ma non solo. Era il novembre del 2015 e le vespe, in Serie C, tornarono a casa con un prezioso 1-1. Al ritorno, giocato a marzo al Menti a porte chiuse, una vittoria fondamentale per i giallorossi, a caccia del grande sogno chiamato Serie B, poi realizzato a fine stagione. Da un sogno all’altro oggi la Strega, in un mondo senza emergenza, sarebbe al lavoro per i preparativi più belli, quelli della massima serie. Una data cerchiata in rosso da tempo, anche dagli stessi protagonisti dell’immensa cavalcata.

